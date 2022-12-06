Konya’da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik 2 iş yerine düzenlediği operasyonlarda çok sayıda dokunmatik cep telefonu ve gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Konya’da polis ekiplerinin kaçakçılara yönelik 2 iş yerine düzenlediği operasyonlarda çok sayıda dokunmatik cep telefonu ve gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerince kaçak nargile tütünü ve cep telefonu satışına yönelik faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 240 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 37 adet cep telefonu aksesuarı ve 48 adet tabanca fişeği ele geçirildi. ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa’ muhalefet suçundan gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.