Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 4 milyon adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonda yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 4 milyon adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarını önlemek adına operasyonlarını sürdürüyor. Akşehir ilçe girişinde ortak yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonda, ekipler arama yapmak istedi. Kamyon kasasının kilidini taşlama makinesiyle kesen ekipler, yaptığı aramada piyasa değeri 4 milyon 600 bin lira olan 4 milyon adet doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek el konuldu. Sürücü Arif Ü., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif Ü., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.