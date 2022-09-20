Konya’da polisin düzenlediği operasyonda binlerce gümrük kaçağı sigara ve boş makaron ele geçirilirken, olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda binlerce gümrük kaçağı sigara ve boş makaron ele geçirilirken, olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi adına kaçak sigaraya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsa ait 3 iş yeri ve 1 araca operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 4 bin paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 gram tütün, bin gram nargile tütünü, 53 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Yakalanan ürünlere Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulurken, gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.