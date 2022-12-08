Konya’da farklı bölgelerden çaldıkları kabloları yakıp plastiklerinden ayırmaya çalışan 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konya’da farklı bölgelerden çaldıkları kabloları yakıp plastiklerinden ayırmaya çalışan 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi yakınlarında elektrik panolarından kablo çalan şüphelileri yakalamak için Konya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası Büyükkayacık Mahallesi’nde çalıntı kabloları yakarak plastiklerinden ayırmaya çalışan 3 kişi, JASAT ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan O.Ö, Z.I. ve İ.Y. ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.