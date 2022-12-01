Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın zehir taciri ve hırsızlık şüphelisi şahsın evine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ile parçaları ve çalıntı çeşitli malzeme ele geçirildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın zehir taciri ve hırsızlık şüphelisi şahsın evine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ile parçaları ve çalıntı çeşitli malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı ve hırsızlık eşyalarını evinde sakladığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 adet kısa namlulu otomatik silah ve şarjör, 9 adet otomatik av tüfeği, 5 adet silah parçası, 1 adet çakarlı tepe lambası, 1 adet kurusıkı tabanca, 31 adet kurusıkı tabanca mermisi, 2 adet tarihi eser aramada kullanılan dedektör, 1 adet kasatura, 40 gram kubar esrar, 1 adet kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 7 adet çalıntı olduğu değerlendirilen araç teybi, 1 adet hacizli motosiklet ele geçirildi.