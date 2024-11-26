Konya’nın Çumra ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 22 Kasım 2024 tarihinde Çumra’da Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen Planlı Narkotik faaliyeti kapsamında 17 şüpheli şahsa yönelik 19 evde aram yapıldı. Aramalarda, 69 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 40 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 17 adet cep telefonu, 1 adet muşta, 1 adet sutalı bıçak ve 4 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 12’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.