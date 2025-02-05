Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen, Konya’da görev yapan gazetecilerin katıldığı "İstatistik Okuryazarlığı ve Haberciliği" eğitim programı, sertifika töreniyle sona erdi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’ndeki törende konuşan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, iki kurum arasındaki önemli iş birliğiyle çoğunluğu genç ve mesleki anlamda yolun başında denilebilecek 33 muhabir ve editörün eğitim aldığını söyledi.

"Veri gazeteciliği özellikle yerelde önemli fırsatlar sunuyor"

Önemsiz gibi görünen sorunların bile medya ile geniş kitlelere çok hızlı ve etki gücü yüksek şekilde ulaştığında nelere yol açabileceğinin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erkılınç, özellikle son dönemde medya aracılığıyla gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine dikkati çekti. Veriye dayanan haberlerin üretiminde büyük kolaylıklar sağlayan istatistik biliminin değerinin bugüne kadar yeterince anlaşılmadığı kanaatini taşıdığını belirten Genel Müdür Erkılınç, "Ekonomi gazetecisi olacaksanız veya kendinizi bu alanda geliştirecekseniz istatistik verilerine nereden ulaşılacağını, nasıl okunacağını ve okur yani halk için neyin önemli olduğunu mutlaka bilmek zorundasınız. Araştırmacı veya soruşturmacı bir gazetecinin de ortalama istatistik okuması yapabilecek mesleki seviyeye erişmesi gerekmektedir. İstatistik sayesinde iki üç sayfada anlatacağınız konuları bir tabloda anlatmak mümkün olduğu gibi sayısal bilgiyle desteklenen içerikler düz metinlere göre çok daha kolay ve anlaşılır hale gelmektedir. Bu bağlamda verilen eğitimi son derece kıymetli buluyor, yerelde haber konusu bulmakta güçlük çeken ve yaptıkları haberlerin etkisini artırmak isteyen gazetecilerimiz için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda eğitim programına katılanları tebrik eden Erkılınç, sonuçların sektör için hayırlı olmasını diledi.

Törene, TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel de katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Törende BİK Kurumsal İletişim Müdürü Oğuz Akçakoca, Konya Bölge Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, TÜİK Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar, TÜİK Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Yurttutan ve TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu da hazır bulundu.