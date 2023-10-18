Konya’da, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneye düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı protesto edildi.

Konya’da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Allaaddin Bulvarı’nda toplandı. Ellerindeki pankart ve bayraklarla İsrail’i protesto eden kalabalık, tekbir getirerek sloganlar attı. Yapılan basın açıklamasının ardından saldırıda hayatını kaybedenler Filistinliler için dua edildi. Daha sonra kalabalık grup Alaaddin Bulvarı’ndan Mevlana Meydanı’na yürüyerek İsrail aleyhinde sloganlar attı.