Konya’da vatandaşlar Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte özellikle Mevlana Meydanı’nda bulunan Sultan Selim Camii’ne akın eden çok sayıda vatandaş yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti. Vatandaşlar Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu meydana gelen depremlerden dolayı buruk yaşadıklarını belirtti.

Teravih namazına gelen Yahya Bozkuş, "Bu sene belki buruk bir Ramazan geçireceğiz ama inşallah bereketli olacak. Ramazan tüm dertlere deva olacaktır inşallah. Umudumuz, temennimiz o yönde. Sabırsızlıkla bekliyorduk bu günü. Çok şükür kavuştuk. İnşallah günahlarımızın beraatına sebep olsun diye dua ediyoruz” dedi.

Adem Esen de, "Cenab-ı Hak bütün İslam aleminin Ramazan’ını mübarek etsin. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet versin. Tabii bir deprem yaşadık. Hayır hasenatı da ihmal etmeyelim. Hiç olmazsa depremde zarar gören kardeşlerimize destek olalım” diye konuştu.