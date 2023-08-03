Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde A.O.E. yönetimindeki 42 AJU 218 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 07 AVK 973 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 AVK 973 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan S.K. ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğu yaralı kurtardı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.