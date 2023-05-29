Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Bozkır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki 35 DHU 10 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halindeki K.K. idaresindeki 07 LOG 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Y.F.Ö., M.K., Y.E.U., B.K. ve A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan K.K. ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.