Konya’da hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda 65 parça çalıntı malzeme gele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Konya’da hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda 65 parça çalıntı malzeme gele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri merkez Meram ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar ve incelemeler çerçevesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.L. tespit edildi. Şüphelinin ikamet adresinin belirlenmesi için ekipler harekete geçti. Kısa süre içerisinde ekipler M.L. isimli şahsın merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Gümüş Sokak’ta bulunan ikamet adresine ulaştı. Eve düzenlenen baskında, bisiklet, televizyon, akülü araba, kamera, takım çantası, matkap ve fleks gibi toplam 65 parça malzeme ve elektronik eşya ele geçirilirken şüpheli M.L. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin hırsızlık ve suç eşyası satın almaktan 8 ayrı suç kaydının olduğu anlaşıldı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ele geçirilen bisiklet, televizyon, kamera akülü araba, matkap ve fleks gibi malzemeleri sahiplerine teslim etmeye başladı. Emniyet yetkilileri müracaat eden vatandaşların Feridiye Polis Merkezine gelerek eşyalarını alabileceklerini kaydetti.