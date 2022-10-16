Konya’da polis ve zabıta ekiplerinin 3 iş yerinde yaptığı denetimlerde birçok kuruma ait rögar kapağı ve mazgal ile çöp kutusu aparatı ele geçirildi. Denetlenen iş yerlerinin daha önce de hırsızlık malı satın almaktan mühürlendiği öğrenilirken, iş yeri sahibi 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya’da polis ve zabıta ekiplerinin 3 iş yerinde yaptığı denetimlerde birçok kuruma ait rögar kapağı ve mazgal ile çöp kutusu aparatı ele geçirildi. Denetlenen iş yerlerinin daha önce de hırsızlık malı satın almaktan mühürlendiği öğrenilirken, iş yeri sahibi 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen hırsızlıkların önüne geçmek için özellikle ikinci el eşya ve hurda alım satımı yapılan iş yerlerini aralıksız olarak denetliyor. Bu çerçevede polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte Yeni Meram Sanayi mevkiinde bulunan 3 iş yerinde denetim yaptı. İş yerlerinde yapılan kontrollerde hem trafiği hem de vatandaşların can güvenliğini hiçe sayarak umarsızca çalınan rögar kapakları ve yağmur mazgallarının iş yerlerindeki hurdalar arasında istiflendiği fark edildi. Polis ve zabıta ekiplerinin hurdalar arasında yaptığı aramalarda 5 adet rögar kapağı, 10 adet yağmur suyu mazgalı, 9 adet çöp kutusu sabitleme aparatı, 90 adet alüminyum boru aparatı, 110 adet vana, 20 adet musluk başlığı, 10 adet çeşme bataryası, birçok elektronik araç-gereç ile motosiklet ve otomobil aküsü ele geçirilerek el konuldu.

10-15 liraya alıp yüzlerce liraya satıyorlar

Çevre esnafından ve mahalle sakinlerinden öğrenilen bilgilere göre, özellikle kamuya ait alanlardan vatandaşların hizmeti için yapılan rögar kapağı, yağmur suyu mazgalı ve çöp kovalarını 10-15 lira gibi rakamlara alan hurdacıların malzemeleri erittikten sonra yüzlerce lira kar ile satarak elden çıkardıkları belirlendi. Denetimlerde iş yerlerinin daha önce de hırsızlık malı satın almaktan mühürlendiği öğrenilirken, iş yeri sahipleri R.A., B.Ç. ve B.A. hakkında "hırsızlık malı satın almak ve mühür fekki" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.