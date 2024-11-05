Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahi Çalışma Grubunun düzenlediği "Hedef : Akciğerin Adenokanseri" başlıklı sempozyum Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Müze salonunda 2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma çoğunluğu şehir dışından olan yaklaşık 150 katılımcı katıldı. Sempozyumda, akciğer adeno kanserinin ortaya çıkış sebeplerinden, erken tanı ve tedavideki yeniliklere kadar tüm konular iki gün boyunca alanında uzman katılımcıların sunum ve rehberliğinde ayrıntılı olarak konuşuldu, tartışıldı. Katılımcılar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr Tamer Altınok, Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Yıldıran ve Dr. Öğr. Üyesi Atilla Can başkanlığındaki ekiple, Selçuk Üniversitesi Müze gezisi ve çeşitli programlara katıldı.