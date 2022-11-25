Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da hayvan barınağında köpeğe eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğe eziyet edildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvan barınağında köpeğe eziyet eden Murat B. ile Sefa Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.