Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının gelmesiyle özellikle Çarşamba günü itibarıyla Konya bölgesinde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar, 2 gün sürecek olacak sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu.

Konya, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Haftanın en sıcak günleri, Konya ve çevresinde Çarşamba ve Perşembe günü yaşanması bekleniyor. Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi tarafından belirlenen hava sıcaklıklarının bölgede, 40 dereceye kadar çıkmasına yönelik raporlandı. Hafta içinde de sıcak hava dalgalanmasının devam edeceğinin altını çizen Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şef Hayati Alkan, “Bölgemiz Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren sıcak hava etkisi altında kaldı. Bu hafta da sıcak hava dalgası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonunda özellikle Cihanbeyli tarafında 37 derece gibi sıcaklıklar kayıt edildi. Bu haftada sıcaklıklar bugün ve Salı günü mevsim normallerinde seyredecek ve gündüzleri 31 derece dolayında, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklıklar 20 derece gibi görülecek” dedi.

“Sıcaklıkların 39 ile 40 dereceye kadar değerlere ulaşmasını bekliyoruz”

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkacağını ifade eden Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şef Hayati Alkan, “Çarşamba gününden itibaren ise tekrar sıcak hava dalgasına etkisine girmesini bekliyoruz. Bölgemizdeki sıcaklıkların 39 ile 40 dereceye kadar değerlere ulaşmasını bekliyoruz. Bu nedenle özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları ve güneş çarpmalarına karşı uyarıyoruz. Bugün ve Salı günü bölgemizde Kuzeyli kuvvetli rüzgarlar bekliyoruz. Yaklaşık 40 ile 50 kilometre arasında rüzgar bekliyoruz. Bu nedenle orman yangınları riski de söz konusu bu 2 gün dikkatli olmakta fayda var” şeklinde konuştu.

“40.6 derece olarak raporlanmıştı, yine 40 derecelere ulaşmayı bekliyoruz”

Hafta sonu sıcaklıkların normal değerlere döneceğini belirten Alkan, “Çarşamba gününden itibaren Perşembe günü de mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklık değerlerinin kayıt edileceğini bekliyoruz. Tekrar hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz. Uzun yıllar rekor değerlerine baktığımızda kayıt altına alınan rekorlara yakın sıcaklıklar gelebilir. Konya bölgesinde 40.6 derece olarak raporlanmıştı, yine 40 derecelere ulaşmayı bekliyoruz” diye konuştu.