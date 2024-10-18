Konya’da son günlerde özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, uzmanlar sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülere sis ve pus uyarısı yaptı.

Konya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine, yer yer de mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Haftanın yağışsız geçmesi beklenirken, Konya ve çevresinde hafta sonu gece ve sabah saatlerinde sisli havaların yaşanması bekleniyor. Sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi tahmin edildiği için hafif zirai don tehlikesi olduğunu belirten uzmanlar, çiftçilerin ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

“Yurdumuz şu anda Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi”

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, “Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca bölgemizde sıcaklıklar mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyretti. Artık ekim ayı ile birlikte sonbahar ve kış sezonuna doğru yaklaşıyoruz. Yurdumuz şu anda Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Dolayısıyla bölgemiz de bu soğuk havanın etkisinde kalacak. Önümüzdeki bir haftalık periyotta bölgemizde sıcaklıkların düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizde gündüz sıcaklarının 13 ile 15 derece, gece sıcaklıklarının şehir merkezlerinde 2 ile 3 derece fakat ilçe ve kırsal kesimlerde özellikle 0 derecenin altına düşmesini tahmin ediyoruz. Bu bir haftalık periyotta bölgemizde yağış beklenmiyor. Soğuk, yağış ve sis daha ziyade Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun doğusunu etkileyecek gibi gözüküyor. Burada Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğine tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz”

Vatandaşların özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye eden Alkan, “Kuzeyli rüzgar 50 ile 60 kilometre saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hafta sonu ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların düşmesi ile birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde pus hadisesi ve yer yer sis hadisesi görülebileceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle trafikte dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yağışlı sistem bölgemizi etkilemiyor. Genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu şeklinde bir haftalık periyotta havanın geçeceğini söyleyebiliriz. Fakat sıcaklıklar açısından oldukça düşük, mevsim normallerinin altında seyredeceğini söyleyebiliriz. Tabii tarımsal faaliyetler açısından da sıcaklıkların sıfır derecenin altına düşmesi beklenildiği için hafif zirai don tehlikesi bulunmakta. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz. Kar yağışı bölgemize etkilemeyecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek. Bizim bölgemizde yağış şu anda mevcut değil.”