Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüyük-Konya kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. yönetimindeki 32 LF 966 plakalı hafif ticari araç, Yenidoğan Karaali mahalleleri yol ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.T. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.