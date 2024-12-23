Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda yürütülen çevre düzenleme çalışması tüm hızıyla sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Yaka Manastır Tabiat Parkı’nda yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın birçok ilçesinde turizm potansiyeli varlığına dikkati çekerek, bu potansiyeli ortaya çıkarma noktasında yoğun bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

Beyşehir’in de turizm anlamında Konya’nın en önemli ilçelerinin başında geldiğinin altını çizen Başkan Altay, “Yaka Manastır Tabiat Parkı, eşsiz göl manzarası, yeşil dokusu ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli yüksek bir alan. Burada göl manzaralı bir restoran ve 9 bungalov evden oluşan tesis inşa ederek turizmi canlandırmayı hedefliyoruz. Sayın Valimiz ve milletvekilimizle birlikte devam çalışmaları inceledik. Tesisi en 2025 yılı içinde kullanıma açmayı arzu ediyoruz. Amacımız Beyşehir’imizi önemli bir turizm destinasyon haline getirmek. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Gölü kenarında Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmaları da inceledi.