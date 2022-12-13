Konya’da Suğla Gölü kıyısında ayağından yaralı halde bulunan flamingo koruma altına alındı.

Konya’da Suğla Gölü kıyısında ayağından yaralı halde bulunan flamingo koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suğla Gölü’nde ayağından yaralı halde bulunan bir flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Şefliği ekiplerine teslim edildi. Ekipler, uçamayan yaralı flamingoyu tekrar sağlığına kavuşturabilmek için seferber olurken, flamingoyu Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine bağlı hayvan hastanesi yetkililerine teslim etti. Yaralı flamingonun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.