Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya genelinde gerçekleştirdiği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK’in yaz etkinlikleri çerçevesinde 7-14 yaş arası çocukların ve gençlerin hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. Çocukların Konya’nın 31 ilçesinde düzenlenen Genç KOMEK yaz etkinliklerini her yıl heyecanla beklediğini kaydeden Başkan Altay, “Bu yaz da Konya’dan ve Konya dışından Genç KOMEK Yaz Okulumuza öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 27 bininin üzerinde çocuğumuz yaz okulumuzda milli ve manevi eğitimler başta olmak üzere; spordan sanata, el becerisi etkinliklerinden gezi programlarına ve eğlenceli oyunlara kadar yine dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Yaz Okullarımıza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir tatil diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yüz yüze eğitim

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 7-14 yaş arası öğrenciler 10 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 709 öğretmen ile Kur’an-ı Kerim, değerler eğitimi, resim, İngilizce, işaret dili, oyun temelli matematik, tiyatral etkinlik, algoritma, etkileşimli ve hızlı okuma, akıl ve zeka oyunları, ip sanatı, kodlama, el işi teknikleri, geleneksel oyunlar, bilgisayar destekli görsel tasarım, etamin, sketchup, makrome ve el sanatları dersleri işlenecek. Genç KOMEK Yaz Okulu’nda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla düzenlenen uzaktan eğitimde, her yaş grubu için farklı branşlarda planlanan eğitim paketleriyle 25 kişilik sınıflarda kız-erkek ayrı eğitim alıyor. Genç KOMEK uzaktan eğitime sadece Konya’daki ve Türkiye’deki öğrenciler değil, farklı ülkelerden öğrenciler de katılabiliyor. Önceki yıllarda yapılan eğitimlere Kanada’dan Fransa’ya, İngiltere’den Mısır’a kadar geniş bir öğrenci portföyü oluştu. Bu yaz Genç KOMEK eğitimlerinin yanında öğrenciler için; yüzme, oyun kampı, şehir oryantringi, yatılı kamp, cimnastik, tekvando, okçuluk, halk oyunları gibi etkinlik ve aktiviteler de organize edilecek. Yaz okulunda Kuran-ı Kerim’i güzel okuma, 40 hadis, resim, öykü, fotoğraf, Sıfır Atık, moda tasarım, akıl-zeka oyunları, yemek yapma gibi yarışmalar düzenlenecek.

Öğrenciler oyun kamplarında gönüllerince eğlenecek

Genç KOMEK Yaz Okulu’nda öğrenciler, devamlılık, görev tamamlama ve değerler eğitimi yarışmalarında aldıkları puanlarla; dijital termos, teleskop, kulaklık, projeksiyon, hediye kutusu, scooter gibi sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulacak. Ödüller, her öğrencinin kendi yaş grubu içinde puanlaması yapılarak belirlenecek öğrenciler kazandıkları ödülü seçtikleri kurs merkezinden teslim alabilecekken Konya dışından katılan öğrenciler ise ödülleri kendilerine kargoyla ulaştırılacak. Dutlukır ve Kent Ormanı’ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında öğrenciler; survivor parkuru, refleks, plinko, çarkıfelek, basketbol atışı, tırmanma duvarı, lobut devirme, halk oyunu, ilk yardım istasyonu, langırt, okçuluk, sihirli labirent, çubuk yakalama, kuyruk yakalama gibi oyun istasyonlarında keyifli anlar yaşayacak. 18 Temmuz-18 Ağustos arasında Genç KOMEK oyun kampı süresince 10 bin öğrenciye hizmet verilecek. Ayrıca Taşkent ve Beyşehir’deki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamp programı düzenlenecek. Bu yıl Konya merkezde bulunan 4 engelli okulunda açılan Genç KOMEK Yaz Okulu, özel öğrencilere de daha detaylı hizmet verecek. 340 özel öğrencinin katılacağı yaz okulunda öğrencilere; resim, dokuma, el sanatları, makrome, değerler eğitimi, gastronomi, okçuluk, akıl-zeka oyunları ve müzik alanlarında eğitimler verilecek. Ayrıca özel öğrenciler için geziler, piknikler ve çeşitli etkinlikler de yapılacak.

Konya dışından yaklaşık 3 bin öğrenci kayıt yaptırdı

Genç KOMEK Yaz Okulu her yıl olduğu gibi bu yaz da Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya’da da hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitimlerine devam ediyor. Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi, el sanatları, spor, sosyal etkinlikler, gezi programları öğrenciler için hazırlanan eğitim programları arasında yer alıyor. Çevrim dışı verilecek dersler için Türkçe derslerin yanı sıra İngilizce ve Arapça çevirilerin yapıldığı Genç KOMEK’te yabancı öğrencilerin de Genç KOMEK derslerinden faydalanmasını sağlamak için planlamalar yapıldı. İngilizce ve Arapça seslendirmeyle el sanatları, resim, kişisel gelişim, bilişim teknolojileri alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen yabancı ve yurt dışında yaşayan tüm öğrenciler de Genç KOMEK’ten faydalanabilecek. 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleyen Genç KOMEK Yaz Okulu’na bu dönem de çocuklar yoğun ilgi göstererek, yeni dönemde Konya dışından 2 bin 374 öğrenci nitelikli bir tatil dönemli geçirmek için kayıt yaptırdı. Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıt yaptıran öğrencilere yüzme etkinlikleri de planlandı. 27’si kurs merkezi, 2’si özel havuz olmak üzere toplamda 29 havuzda yapılacak yüzme etkinliğine şu ana kadar yaklaşık 3 bin öğrenci başvuruda bulunurken kayıtlar halen devam ediyor.