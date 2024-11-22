Konya’da, Gazze’de şehit düşen gazeteciler için Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Orman Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Belediye Başkanlığı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje ile Beyşehir Kara yolu Akkoyuş Mevkisi 5. kilometresinde oluşturulan Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç, bir senedir dünyanın en büyük katliamının Gazze’de yaşandığını belirterek, "Orman Bölge Müdürlüğümüz, Selçuklu Belediyemiz ve Gazeteciler Cemiyetimiz ile beraber tarihin gördüğü en büyük katliamda hakikati ortaya çıkartmaya çalışırken, şehit edilen gazetecilerin aziz hatıralarını yaşatmak için bu projeyi başlattık. Şehadete ermiş gazetecilerimizin her birini temsilen birer fidan dikiyoruz" dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Rasim Atalay ise, "Zalim İsrail’in insanlık katliamını buradan bir kez daha lanetliyor, başta gazeteci meslektaşlarım ve masum yavrular olmak üzere şehit düşmüş bütün Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazze’deki meslektaşlarımızın görevini layıkıyla yerine getirmek için verdikleri mücadelenin aziz hatırasına bugün Konya’da fidanları toprakla buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Gazze’de yaşanan acıları bitmesini dileyerek, "Bugün burada, tabiata hizmet edecek bir fidan dikim töreninin ötesinde bir anlam ifade eden Gazze Basın Şehitleri Hatıra Ormanı Tesisi için bir amacımız var. Keşke bu hadiseler yaşanmasaydı, böyle bir amaçla değil de tabiata hizmet edecek, doğaya hizmet edecek, ikim töreni için bir arada olmuş olabilirdik" diye konuştu.