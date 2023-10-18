Konya’da İsrail’in Gazze’deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından Konyalı vatandaşlar, Mevlana Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki pankart ve bayraklarla İsrail’i protesto eden kalabalık, tekbir getirerek sloganlar attı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yapılan basın açıklamasının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Edilen duanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. Gıyabi cenaze namazına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Konya’nın Kulu ilçesinde İsrail’in Gazze’deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırı protesto edildi. Öğle namazı öncesi Merkez Camisi’nde bir araya gelen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.