Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı, bir şahıs tarafından vuruldu. Şahıs ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu. Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı ve şüpheli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.