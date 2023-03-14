Bu yıl kış döneminde kuraklığın zirveye çıktığı Konya’da, Mart ayının ortalarına doğru gelen yağışlar herkesin yüzünü güldürdü.

Konya’da son 48 saat içerisinde en fazla yağmur yağışını Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası aldı. Yeşildağ Orman Sahası’nın ardından en fazla yağışın olduğu bölge Seydişehir’in Alacabel mevkisi ile Derbent ilçesi oldu. Konya’da ve bazı ilçelerinde dünden itibaren etkili olan yağmur yağışı karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam etti. Meteoroloji verilerine göre Konya’da en fazla yağmur yağışının olduğu Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası’nda son iki günde metrekareye düşen yağış miktarı 81,7 kilograma ulaştı. Seydişehir Alacabel’de metrekareye düşen yağış miktarı 62,7, Derbent ilçesinde ise 67,1 kilogram olarak ölçüldü. Konya’da son 48 saat içerisinde en fazla yağış alan ilçeler ile düşen yağmur miktarı şöyle oldu:

“Derebucak 57,5, Doğanhisar 53,3, Derbent Aladağ 51,0, Akşehir 49,0, Kadınhanı 48,4, Beyşehir 45,2, Sarayönü Gözlü Tigem 37,6 kilogram.”