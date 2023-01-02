Konya’da amcasının oğlundan istediği tabancayı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Konya’da amcasının oğlundan istediği tabancayı aldığı sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 22 Aralık Perşembe günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaş Baba Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y., cadde üzerinde iş yeri bulunan amcasının oğlu Bekir Y.’den emanet tabanca istedi. Orhan Y., Bekir Y.’nin iş yerine giderek tabancayı aldığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Yaralanan Orhan Y., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Orhan Y. 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Orhan Y.’nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığında defnedildi.

Orhan Y.’nin amcasının oğlu Bekir Y.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Amcamın oğlu Orhan benden tabanca istedi. Tabancayı ben ona uzattığım sırada ateş aldı. Nasıl oldu ben de anlamadım" dediği öğrenildi.

Bekir Y.’nin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.