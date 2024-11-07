Konya’nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.H. idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet, Atatürk Caddesi Noter Sokağı’nda market alışverişi yaptıktan sonra otomobiline aldıklarını yerleştiren O.K.’ye (60) çarptı. Çarpmanın etkisi ile O.K. yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya neden olan elektrikli bisikletin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.