Konya’nın Beyşehir ilçesindeki doğa yürüyüşçülerinin de son dönemde gözde bir rotası haline gelen Keldağ ekoturizme kazandırıldı.

Beyşehir Keldağ bölgesi, ekoturizm alanı ilan edilerek yürüyüşçülerin yeni rotası haline getirildi. Keldağ, Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda ekoturizm alanı olarak turizme kazandırıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Dumanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Keldağ’ın ekoturizm alanı olması onaylandı. Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 44 kilometre mesafede bulunan Keldağ Ekoturizm Alanının Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla ekoturizm alanı olduğuna dair tabelaları da sahaya yerleştirildi. Keldağ Ekoturizm Alanında hem bölge halkını hem de çevre illeri ve yabancı ziyaretçileri cezbeden onlarca kültürel dinamik yer alıyor. Koru Yayla mevkiinde başlayıp Keldağ yangın gözetleme kulesinde son bulan Keldağ Ekoturizm Alanında meşe, ardıç, karaçam, göknar ve sedir, kuşburnu ve böğürtlen gibi çok farklı orman florası bulunuyor. Alan, farklı mevsimlerde rengarenk açan çiçekleri ve endemik bitkileri ile de doğal yapısını korurken, birçok kuş türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Alanda sürüngenler, yılan, akrep ve kaplumbağa, çulluk, keklik, üveyik, atmaca, sığırcık, dağ kargası, küçük kartal, kızıl şahin, kurt, tavşan, tilki, çakal, yaban domuzu, fare ve sincap gibi türler yaşam sürüyor. 5 bin 777 metrelik yürüyüş parkurundan oluşan Keldağ Ekoturizm Alanı Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünün Yeşildağ Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alıyor. Ekoturizme kazandırılması ile alanda giriş takı, alana ait bilgi panosu, banklı dinlenme alanı ve yönlendirme levhası gibi kalıcı olmayan yapılar oluşturuldu.