Konya’nın Kadınhanı ilçesinde durdurulan bir tırda piyasa değeri 1 milyon 450 bin lira değerinde bin 822 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadınhanı ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara devam ediyor. Kadınhanı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir tır şüphe üzerine durduruldu. Tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin lira olan bin 822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü jandarma karakolunda alınan ifade sonrası serbest bırakılırken, kaçak tütüne el konuldu.