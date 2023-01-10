Konya’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde ve bir işyerinde yaptıkları aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.

Konya’da polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde ve bir işyerinde yaptıkları aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir’den Konya istikametine seyir halinde olan bir otomobilden şüphelendi. Plakası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilen otomobil, il merkezine girişte durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ekipler, arka koltuk arkasına poşetler içerisinde gizlenmiş 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, otomobil içerisinde yakalanan silahları teslim aldıkları Beyşehir’deki iş yerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada da 2 adet tabanca, 5 adet kısa namlulu pompalı tüfek, 5 adet otomatik av tüfeği, 4 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet çifte av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 265 adet tabanca şarjörü, 8 adet av tüfeği şarjörü ve 183 adet av tüfeği parçası ele geçirdi.

Polis ekipleri operasyonla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.