Konya’nın Ereğli ilçesinde trafiği ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yapan trafik magandası, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Şahsa 9 bin 150 lira para cezası kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde trafiği ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yapan trafik magandası, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Şahsa 9 bin 150 lira para cezası kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaştan gelen drift ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbar eden vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerden yola çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyip aracın plakasını tespit etti. Kısa sürede araca ve sürücü O.T.’ye ulaşan ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRIFT-) maddesinden 9 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken O.T. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.