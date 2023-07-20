Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.’nin (23) kullandığı 09 AAB 516 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırın kabininde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.