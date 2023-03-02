Konya’ya gelen depremzede vatandaşlar için Numune Hastanesi’nde özel olarak kurulan Deprem Polikliniğinde hastalara beklemeden hizmet veriliyor. Bugüne kadar 2 bin 500’den fazla depremzede hasta poliklinikten faydalandı.

Konya’ya gelen depremzede vatandaşlar için Numune Hastanesi’nde özel olarak kurulan Deprem Polikliniğinde hastalara beklemeden hizmet veriliyor. Bugüne kadar 2 bin 500’den fazla depremzede hasta poliklinikten faydalandı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Numune Hastanesi’ne depremzede vatandaşların faydalanabileceği Deprem Polikliniği açıldı. Depremin hemen ardından hayata geçirilen poliklinikte afetzede vatandaşlara randevusuz bir şekilde muayene hizmeti veriliyor. Vatandaşlar, Deprem Polikliniğinde hizmet aldıktan sonra başka tıbbi bir işlem ya da muayeneye ihtiyaç duyulması halinde ilgili polikliniklere yönlendirilerek sıra beklemeden muayeneleri yapılıyor.

"Deprem Polikliniği’nde bu zamana kadar 2 bin 500’den fazla hastamıza hizmet verdik"

Kurulan poliklinik hakkında bilgi veren Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, depremin hemen ardından poliklinik için çalışmaya başladıklarını söyledi. Başhekim Doç. Dr. Akkurt, “Deprem Polikliniğini depremin 2. gününde Sağlık Müdürlüğümüzün direktifleriyle kurduk. Polikliniğe devletimizin KYK yurtlarında misafir ettiği vatandaşlarımız veya kendi imkanlarıyla deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız geliyor. Hasta önce Acil Servise geliyor, daha sonra triyaj alanında değerlendiriliyor. Eğer acil müdahalesi gerekiyorsa sarı ya da kırmızı alana alınıyor. Acil olmayan, rutin işleri gerektiren durumlarda da herhangi bir sıra almadan hastalarımızı Deprem Polikliniğine yönlendiriyoruz. Deprem Polikliniğinde değerlendirilen hasta halledilecek bir durumu varsa burada işlemlerini görüyoruz. Eğer daha ileri, daha spesifik bir işlem gerekiyorsa Psikiyatri, Göğüs Hastalıkları gibi buradan konsültasyon hizmetleri şeklinde diğer polikliniklere yönlendiriyoruz. Depremin 2. günüden itibaren kurduğumuz Deprem Polikliniği’nde bu zamana kadar 2 bin 500-3 bin kadar hastamıza hizmet verdik. Halen de hizmet vermeye devam etmekteyiz. Buraya gelen hastalar herhangi bir yerden randevu veya sıra almadan direkt kendileri müracaat ediyor. Beyan ettikleri takdirde de ileri tetkik ve tedavileri hastanemizde tamamlanıyor” diye konuştu.