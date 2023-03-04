Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüm geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hayır panayırı düzenlendi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüm geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hayır panayırı düzenlendi.

Beyşehir Ali Akkanat İlkokulu’nda okul idaresi tarafından düzenlenen ve okul aile birliği ile Esentepe Mahallesi Muhtarlığının da destek verdiği hayır panayırı için okul bahçesinde çadırlar kuruldu. Okulda bir araya gelen kadınlar gözleme ve bazlama yapabilmek için mesai yürütürken, hayır panayırı çadırında mahalle sakinleri ve veliler tarafından el emeği, göz nuru dökülerek hazırlanan yöresel yemekler ile bağışlanan pasta börek, tatlı vb. gıda ürünleri ve giyim malzemeleri okulda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerin de desteğiyle satışa sunuldu.

Ali Akkanat İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Kandil, ülkece yaşanılan büyük deprem felaketi sonrasında depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla düzenledikleri hayır panayırı etkinliğinden elde edilecek gelirin tamamının da depremzedelere bağışlanacağını belirterek, “Birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunan hayır panayırı etkinliğimize katılım çok yüksek oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sınıf öğretmeni Mustafa Varol da 6 Şubat’ta yaşanan deprem afetinin ardından depremden etkilenen insanlar için neler yapılabileceğini düşündüklerini, böyle bir hayır panayırı etkinliği düzenleme fikrinin ortaya çıktığını anlatarak, “Okul müdürümüz böyle bir fikri ortaya attı. Hayır panayırı organize ettik. Öğretmenlerimiz, idaremiz, velilerimiz ve mahallemizle birlikte çok güzel bir katılım oldu. Amacımız, depremzede vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek, yardım edebilmektir” şeklinde konuştu.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karakullukçu, örnek bir iş birliği içerisinde düzenlenen hayır panayırı etkinliğinde elde edilen gelirin AFAD’a yardım olarak gönderileceğini belirterek, “Büyük bir katılım oldu. Beyşehir halkına, mahallemiz sakinlerine, velilerimize, okul idaremize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.