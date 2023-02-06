Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7’lik deprem sonrası Konya’da vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi’ne giderek deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,7’lik deprem sonrası Konya’da vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi’ne giderek deprem bölgesindeki yaralılar için kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu. Konya’da çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşlar, deprem bölgelerinde oluşan kan ihtiyacı için Kızılay Kan Merkezi’nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Deprem bölgesine yardım için kan bağışı yaptığını söyleyen Yahya Çiçek, “Sabah saatlerinde olan 7.7’lik deprem sonrası yaralılar için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden de şuanda maddi yardım ve kan bağışı geliyor. Bizde kan bağışı yapmak için buraya geldik. Şuanda da sıramızı bekliyoruz” dedi.

Kan bağışı için gelen Osman Gül, “Bizim de depremzedelere bir faydamız olsun diye kan bağışı yapmak için buraya geldik. Bizim elimizden gelen şuan için bu olduğu için buradayız. Acil şifalar diliyorum. Herkes kan verirse daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Öğle saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen Adem Özbiçici, “Tüm ülkemizin başı sağ olsun inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Herkes buraya kan vermeye geldi. Ben burada öğle 12 gibi geldim halen bekliyorum” diye konuştu.