Konya’nın Karapınar ilçesinde yurtlarda kalan depremzedeler için doğa gezisi düzenlendi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Karapınar’a gelen depremzedeler için doğa gezisi düzenlendi. Depremden etkilenen ve Karapınar Sultan Veled KYK Yurdu’nda kalan misafirlere ilçenin doğal güzelliklerinden Acıgöl, Meke Gölü ile Yılan Obruğu gezdirildi. Daha sonra Vahap Ovası Yaylasında kuzuların anneleriyle buluşması ile süt sağımı gösterildi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, “Başlatılan sosyal iyileştirme çalışmaları çerçevesinde, tarihi ve doğa gezileri ve diğer etkinliklerimiz depremzede vatandaşlara moral oluyor. Şu ana kadar kendilerini en güzel şekilde misafir ettik. Yaptığımız faaliyetlerle onların deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istedik” dedi.

Depremzede vatandaşlar ise keyifli, güzel ve eğlenceli anlar yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.