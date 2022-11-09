Konya’da öğrenci yurtlarında "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Konya’da öğrenci yurtlarında "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri çerçevesinde, bir deprem anında ve deprem sonrasında da hızlı bir tahliye için Türkiye genelinde ve Konya merkez ile ilçelerindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında eşzamanlı "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 KYK yurt müdürlüğünde 31 bin 388 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı’na Mesnevi KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda katıldı. Deprem anını canlandırmak için senaryo gereği çalınan sirenle başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak yurttan tahliye edildi. Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı’nın rehberliğinde ilgili birimlerle ve gençlerle beraber deprem tatbikatının icra edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek, “Esas olan insanlarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle bakması. İnsanlarımızın yaşam kalitesinin artması için hepimizin yapacağı işler vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de afet risklerine karşı hazırlıklı olmaktır. Sağlıklı iletişim ve koordinasyon sağlanarak afetlerden sonra hangi alanlarda neler yapılması gerektiğinin iyi bir şekilde planlanması hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz afetlere müdahalede dünyaya örnek teşkil edecek konuma gelmiş ve bu alanda çok önemli yol kat edilmiştir. Bir afetin olması halinde riskleri azaltmak için öncelikle bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerekli. Bu akşam da bunu gerçekleştirdik. Afet ve risklerden uzak bir gelecek temenni ediyorum” diye konuştu.

Tatbikata Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, İl Müftüsü Ali Öge, Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AFAD personeli, AFAD gönüllüleri, Jandarma, Alperenler, Cansuyu, UMKE, Kızılay, İtfaiye Arama Kurtarma, Hayrat, Konya İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.