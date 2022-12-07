Konya’nın Bozkır ilçesinde kanyondaki sarp ve dik kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi AFAD ekiplerince hava hattı kurularak kurtarıldı.

Konya’nın Bozkır ilçesinde kanyondaki sarp ve dik kayalıklarda mahsur kalan 23 keçi AFAD ekiplerince hava hattı kurularak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Bozkır ilçesi Pınarcık Mahallesindeki kanyonda sarp ve dik kayalıklara çıkan 23 keçinin mahsur kaldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine profesyonel özel dağ arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışması için olay yerine ulaştı. Özel ekip ve bölge jandarma ekipleriyle yapılan ortak çalışma ile 2 gün süren yoğun çalışma sonucunda mahsur kalan keçiler kurulan hava hattı ile kurtarılarak sahibine teslim edildi.