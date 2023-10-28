Konya’da Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları başladı.

Atatürk anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra “100 Bisiklet Öğretmen Öğrenci Buluşması” adlı bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet turunun startı, Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından verildi. Programa, Vali Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.