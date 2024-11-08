AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Beyşehirliler Yapıcı Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her hafta düzenlenen Cuma Buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Beyşehirliler Yapıcı Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla selamlaştı.

Cuma Buluşmaları kapsamında farklı mahalle ve camilerde Konyalılarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu hafta da Karatay ilçemizdeki Beyşehirliler Yapıcı Cami’nde Cuma namazının ardından hemşehrilerimizle buluşarak onların hayır dualarını aldık. Talepleri yerinde dinlemek ve çözüm üretmek adına hemşehrilerimizle iç içe olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle Konya’mızı çok daha güzel yarınlara kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizden her daim desteklerini esirgemeyen tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.