Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçesinde çorak topraklar lavanta ekiminin ardından mor renge büründü.

Yerleşim merkezinde 100 dekar alanda kurulan lavanta bahçesi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte büründüğü mor renklerle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, yerleşim merkezinde kurulan lavanta bahçesini ziyaret etti. Özver’in ziyaretine Bayavşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi de eşlik etti. Özver, kurdukları lavanta bahçesinden dolayı yöre insanına örnek olan işletmecilerine teşekkür etti. Kendisine ait distilasyon sistemi bulunan Bayavşar Mahallesindeki işletmede lavanta yağı, lavanta mumu, lavanta kremleri ve lavanta balı üretimi de gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Konya’nın Hüyük ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “KOP ile Hüyük’te lavanta üretimi artıyor” projesi Hüyük içesinde meyvelerini vermeye başladı. Proje ile yörede yaşayan üreticilere dağıtılan 170 bin adet lavanta fidesi geçtiğimiz yıllarda toprakla buluştu. Lavanta fideleri yetişmesinin ardından ilçede çorak arazileri mor renklere büründürürken, bulunduğu yerleşim merkezlerinin etrafını ise lavanta kokuları sarmaya başladı.

Lavanta yetiştiriciliği yörede insanlara önemli gelir kaynağı imkanı sunarken, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görmeye başladı. Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de lavanta yetiştirilen alanları ziyaret ederek bitkinin son durumunu yerinde inceledi, üreticilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tingiş, Hüyük ilçesini lavanta üretiminde de örnek ve marka bir yer haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.