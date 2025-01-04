Konya’da yer altı çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Nalan Sokak üzerinde bir çöp konteynerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan yer altı çöp konteynerinden alevler yükseldi. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.