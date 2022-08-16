Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin düzenlediği Yaz Bilim ve Teknoloji kamplarına katılan 5-13 yaş grubu öğrencilerin yaz tatilini bilim ve teknolojiyle iç içe geçirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin düzenlediği Yaz Bilim ve Teknoloji kamplarına katılan 5-13 yaş grubu öğrencilerin yaz tatilini bilim ve teknolojiyle iç içe geçirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 5-13 yaş grubu arasındaki öğrenciler için Yaz Bilim ve Teknoloji kampları düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurulduğu günden bu yana 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Konya Bilim Merkezi’nin; galeri ve atölyeler, astronomi ve gözlem etkinlikleri, bilim gösterileri, laboratuvarlar, bilim sergileri ve planetaryumla ziyaretçilerinin ufkunu açmaya devam ettiğini söyledi.

Konya Bilim Merkezi’nde özellikle çocuklara yönelik yıl boyunca etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, yaz ve kış bilim kamplarının da bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Çocukların yaz tatillerini bilim ve teknolojiyle iç içe geçirmeleri ile başlattıkları Yaz Bilim ve Teknoloji Kamplarının birçok farklı temada devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Çocuklarımız kamplarımızda; İklim ve Çevre, Düş Fabrikası, Yenilenebilir Gelecek, Yapı ve Tasarım, STEM Jr. ve Teknoloji: Robotik ve Kodlama temalarıyla birçok farklı etkinliğe katılıyor. Konya Bilim Merkezimiz, üreten ve girişimci çocuklar için güncel teknolojileri kullanarak, etkileşimli ortamlarda eğitim programlarına katılmalarına olanak sağlıyor” dedi.

Çocukların, ekip çalışması sayesinde etkin çözümlere birlikte ulaşabilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri ortamlarda çalışma imkanı bulduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Çocuklarımıza yeni teknolojileri daha etkin kullanabilmeleri öğretilen kamplarımızda, disiplinler arası yeni fikirler ortaya koyabilme yetisi ve tasarım odaklı düşünebilme yetisi kazandırıyoruz. Kamplarımıza katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kamplara katılan çocuklar da yapılan atölye çalışmalarının çok verimli geçtiğini, eğlenerek birçok yeni bilgi edindiklerini ve ekip çalışması ile birlikte yeni arkadaşlıklar kurduklarını belirtti. Okulda öğrendikleri bilgileri burada pekiştirerek akılda daha kalıcı olduğunu söyleyen çocuklar Başkan Altay’a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Yaz Bilim ve Teknoloji Kampları 26 Ağustos’a kadar devam edecek.