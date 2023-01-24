Konya’da 4 kişi tarafından kimyasal atıkların atıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, şahıslara toplam 73 milyon idari para cezası uygulanacağını belirterek, “Aynı zamanda söz konusu şahısların eyleminin Türk Ceza Kanunu “Çevreyi Kasten Kirletmek” suçu çerçevesinde 184. madde değerinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Konya’da 4 kişi tarafından kimyasal atıkların atıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, şahıslara toplam 73 milyon idari para cezası uygulanacağını belirterek, “Aynı zamanda söz konusu şahısların eyleminin Türk Ceza Kanunu “Çevreyi Kasten Kirletmek” suçu çerçevesinde 184. madde değerinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Olay, 3 gün önce merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziye çok sayıda atık kimyasal maddelerin bulunduğu varil olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 74 adet 1 tonluk varillerdeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğu belirlendi. Bölgede ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, tarafından boş araziye varilleri getiren araçları belirlemek için 74 ayrı kameralardan görüntü incelendi. İncelemeler sonucunda Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kimyasal maddelerin 2 farklı kamyonla bırakıldığını tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmada kamyon şoförleri İbrahim M. ve Cemil A.’yı kısa sürede yakaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda atık dökülen yerler tespit edilerek temizleme çalışmalarına başlandı. ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün ve beraberindeki heyet kimyasal atıkların atıldığı alanda incelemelerde bulundu.

“73 milyon Türk lirası idari para cezası uygulayacağız”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Barış Akgün, “Konya ili merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesinde IBC tanklar içeresinde atıkların bırakıldığına ilişkin 21 Ocak 2023 Cumartesi yapılan ihbar üzerine AFAD İl Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleri bölgeye intikal ettiler. İlk başta bulunan atıkları muhafıza altına aldılar. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum talimatıyla bakanlığın denetim ekipleri ile birlikte bölge sevk edildi. Yaptığımız ilk analizlerde petrol türevi atıkların, deterjan atıkların sodyum prifosfata gibi sülfat gibi asitlerin saha bulunduğunu tespit ettik. Şu anda atıkların kaldırılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi konusunda bölgede temizlik işlerini yürütüyoruz. Bir taraftan da olayın musahipleri konusunda yapılan çalışmada, emniyet müdürlüğümüz çok kısa bir zamanda bu alana atıkları döken 3 şahsa ve bu atıkların sahibi olan 1 kişi kamera kayıtlarından kısa sürede tespit etti. 4 kişi için adli süreç ve ifade işleri devam ediyor. Çevre Kanunları çerçevesinde söz konusu şahıslara kişi başı 12 milyon 218 bin atık sahibi işletmeye de 36 milyon olmak üzere yaklaşık 73 milyon Türk lirası idari para cezası uygulayacağız. Aynı zamanda söz konusu şahısların eyleminin Türk Ceza Kanun ’Çevreyi Kasten Kirletmek’ suçu çerçevesinde 184. madde değerinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.

“Biz sanayicilerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz”

Sanayicileri bu tür cezalarla ve yaptırımlarla karşılaşmamaları için uyaran Akgün, “Çocuklarımıza daha yaşanabilir daha temiz bir dünya bırakmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda yardım bekliyoruz. Yine vatandaşlarımızın da bu tür olaylara rastladığı zaman bakanlığımızın Alo 181 İhbar Hattına müracaat etmelerini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında Konya ilinde benzer bir olay yaşamıştık. Atıklar araziye dökülmüştü. Yine kısa sürede bu şahısları tespit etmiş ve hem hapis ceza hem de toplamda 36 buçuk milyar para idari para cezası uygulanmıştı. Dolasıyla dediğim gibi biz sanayicilerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini hem çevrenin korunması adına hem de bu tür yaptırımlara karşılaşmamaları için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.