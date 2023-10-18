Konya’nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde ceviz toplamak için çıktıkları ağaçtan düşen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesinde bulunan bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 76 yaşındaki Ramazan A., dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan yaşlı adam eşinin çağırdığı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Beyşehir’e bağlı Sevindik Mahallesi ile Hüyük’ün Kıreli Mahallelerinde de ceviz toplamak için ceviz ağaçlarına çıkan Mevlüt T. İle yabancı uyruklu Esat E. yere düşerek yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.