Konya’da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 80 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanmamak için saklandığı çatıda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, gasp gibi çeşitli suçlardan aranması olan 80 şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde kasten adam öldürme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suçtan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 80 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar çeşitli suçlardan kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Y. de, operasyon sırasında polisleri görünce saklanmak için kaçtığı binanın çatısında yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yakalanan 80 şahıstan 49’u cezaevine gönderilirken, 31 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.