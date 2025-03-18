Konya’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde şehitler törenle anıldı.

Konya Şehitliğindeki tören Şehitlik Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali İbrahim Akın, Şehitlik Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Vali Akın, "Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde bizlere bu cennet vatanı emanet eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canlarını veda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Protokol üyeleri, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.