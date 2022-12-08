Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesine bağlı Kazanhüyüğü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli istikametinden Karapınar yönüne gitmekte olan Abdullah T. idaresindeki 03 FR 727 plakalı cam yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah T., vatandaşların çağırdığı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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