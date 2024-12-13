Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında “750. Vefat Yılında Büyük Metafizikçi Sadreddin-i Konevi’yi Yad Paneli” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen, moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın yaptığı; Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Eşref Altaş ve Prof. Dr. Ömer Türker’in konuk olduğu panelde konuşmacılar Konya’nın manevi büyüklerinden büyük metafizikçi Sadreddin-i Konevi’yi anlatan konuşmalar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, yaptığı açılış konuşmasında Sadreddin-i Konevi’nin Hazreti Mevlana ile Evhadüddin Kirmani ile İbnü’l Arabi ile hem fikri hem de arkadaşlık ve dostluk irtibatının her birinin ayrı ayrı çalışılmaya değer olduğunu belirterek, her birini daha iyi anlamak için uzun uzun anlatılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Türker, Sadreddin-i Konevi’nin muhtelif geleneklerle ilişkisi üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını, bütün eserlerinin ve kitaplarının Türkçe’de olması açısından şanslı olduğunu belirterek, “Konevi, pek çok problemi kısa bile yazsa ele alma maharetine sahip. Konevi, bir sayfa yazdığı zaman sıradan bir insanın 100 sayfada anlattığı meseleyi ele alabilecek bir maharete sahip” değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Ekrem Demirli, Sadreddin-i Konevi’nin Kırk Hadis Şerhi’ni nübüvvetin imkanını gösterme amacıyla yazdığını ifade ederek, Konevi’nin büyük bir akıl ve büyük gönül insanı olduğunu örneklerle anlattı.

Prof. Dr. Eşref Altaş ise, “Bu toplantı Konevi’yi yad etme toplantısı olduğuna göre kendimi münhasıran şu soruyu sordum: Konevi ile İmam Razi arasında gerçekten teorik olarak ya da elle tutulabilir bir süreklilik, bir ilişki var mı?” diyerek Razi ve Konevi ilişkisine ışık tuttu.