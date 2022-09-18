Konya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde “Trafikte Biz de Varız” temasıyla şehir merkezinden Çatalhöyük’e düzenlediği bisiklet turuna katılanlar hem bisiklet kullanmanın keyfini yaşadı hem de 10 bin yıllık antik kenti yakından tanıdı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde “Trafikte Biz de Varız” temasıyla şehir merkezinden Çatalhöyük’e düzenlediği bisiklet turuna katılanlar hem bisiklet kullanmanın keyfini yaşadı hem de 10 bin yıllık antik kenti yakından tanıdı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Avrupa’da iki bini aşkın şehirle birlikte Konya’da da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımına farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirdi. “Trafikte Biz de Varız” temasıyla düzenlenen etkinliğe; Konya’da bisiklet konusunda faaliyet gösteren bisiklet dernekleri ve topluluklarından bisikletseverler katıldı.

Bisiklet sürücüleri için çatalhöyük turu düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayıp Çatalhöyük’te son bulan bisiklet farkındalık sürüşünde sürücüler, Çumra yolu güzergahındaki ayçiçeği ve mısır tarlalarının arasından geçerek adeta tarihe doğru bir yolculuk yaptı. Katılımcılar bitiş noktasında vardıklarında ise Çatalhöyük’ü ziyaret ederek antik kenti yakından görme fırsatı buldu. Etkinliğe katılanlar hem tarihi bir alanda bisiklet kullanmanın keyfine vardıklarını, hem de 10 bin yıllık yerleşim yeri Çatalhöyük’ü yakından gördüklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Şehrin farklı noktalarında ücretsiz bisiklet tamir çadırları

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, hafta süresince şehrin çeşitli noktalarında kurduğu ücretsiz bisiklet tamir çadırları da bisiklet kullanıcılarını bekliyor. 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren çadırlar bugün Meram Evliya Çelebi Camii önünde kurulurken; 19 Eylül Pazartesi günü Şefik Can Parkı Otoparkı, 20 Eylül Salı günü Aziziye Cami Önü, 21 Eylül Çarşamba günü Muhacır Pazarı ve son gün olan 22 Eylül Perşembe günü de Kültürpark’ta hizmet verecek.

22 Eylül’e kadar devam edecek Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Konyalı bisikletseverler Bisiklet Tramvayı’ndan ücretsiz faydalanabilirken, ayrıca Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca her gün bisiklet yollarını kullanan vatandaşlara reflektif yelek dağıtımı gerçekleştiriyor.